Премьер Литвы Инга Ругинене посетит Азербайджан 9 апреля
- 08 апреля, 2026
- 09:29
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене 9 апреля совершит визит в Азербайджан.
Об этом сообщили Report в посольстве Литвы в Баку.
В дипмиссии отметили, что в рамках визита Ругинене проведет встречи на высоком уровне с руководством Азербайджана для укрепления двусторонних отношений и развития сотрудничества в ключевых сферах.
Программа визита премьер-министра также включает церемонию возложения венка на Аллее шехидов, открытие фотовыставки в Университете Хазар, концерт с участием студенческого хора Азербайджанской национальной консерватории и учащихся Музыкальной школы имени Бюльбюля.
Кроме того, глава правительства встретится с представителями литовской общины в Азербайджане.
"Данный визит является важным шагом в развитии партнерства между Литвой и Азербайджаном, а также в укреплении межчеловеческих связей", - заявили в дипмиссии.