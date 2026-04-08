    Премьер Литвы Инга Ругинене посетит Азербайджан 9 апреля

    Внешняя политика
    • 08 апреля, 2026
    • 09:29
    Премьер-министр Литвы Инга Ругинене 9 апреля совершит визит в Азербайджан.

    Об этом сообщили Report в посольстве Литвы в Баку.

    В дипмиссии отметили, что в рамках визита Ругинене проведет встречи на высоком уровне с руководством Азербайджана для укрепления двусторонних отношений и развития сотрудничества в ключевых сферах.

    Программа визита премьер-министра также включает церемонию возложения венка на Аллее шехидов, открытие фотовыставки в Университете Хазар, концерт с участием студенческого хора Азербайджанской национальной консерватории и учащихся Музыкальной школы имени Бюльбюля.

    Кроме того, глава правительства встретится с представителями литовской общины в Азербайджане.

    "Данный визит является важным шагом в развитии партнерства между Литвой и Азербайджаном, а также в укреплении межчеловеческих связей", - заявили в дипмиссии.

    Инга Ругинене Визит премьер-министра Литвы в Азербайджан Посольство Литвы в Азербайджане
    Litvanın Baş naziri aprelin 9-da Azərbaycana səfər edəcək
    Lithuanian PM to visit Azerbaijan on April 9

