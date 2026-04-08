Премьер Литвы Инга Ругинене посетит Азербайджан 9 апреля

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене 9 апреля совершит визит в Азербайджан.

Об этом сообщили Report в посольстве Литвы в Баку.

В дипмиссии отметили, что в рамках визита Ругинене проведет встречи на высоком уровне с руководством Азербайджана для укрепления двусторонних отношений и развития сотрудничества в ключевых сферах.

Программа визита премьер-министра также включает церемонию возложения венка на Аллее шехидов, открытие фотовыставки в Университете Хазар, концерт с участием студенческого хора Азербайджанской национальной консерватории и учащихся Музыкальной школы имени Бюльбюля.

Кроме того, глава правительства встретится с представителями литовской общины в Азербайджане.

"Данный визит является важным шагом в развитии партнерства между Литвой и Азербайджаном, а также в укреплении межчеловеческих связей", - заявили в дипмиссии.