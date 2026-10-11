Премьер-министр Камбоджи прибыл в Азербайджан с официальным визитом
Внешняя политика
- 11 октября, 2026
- 17:23
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Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет 11 октября прибыл в Азербайджан с официальным визитом.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Манета и его супругу Пич Чанмони встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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