Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Премьер-министр Камбоджи прибыл в Азербайджан с официальным визитом

    Внешняя политика
    • 11 октября, 2026
    • 17:23
    Премьер-министр Камбоджи прибыл в Азербайджан с официальным визитом

    Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет 11 октября прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Премьер-министра Королевства Камбоджа Хун Манета и его супругу Пич Чанмони встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

    Премьер-министр Камбоджи прибыл в Азербайджан с официальным визитом
    Премьер-министр Камбоджи прибыл в Азербайджан с официальным визитом
    Премьер-министр Камбоджи прибыл в Азербайджан с официальным визитом
    Хун Манет Азербайджано-камбоджийские отношение
    Фото
    Kambocanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
    Фото
    Cambodian Prime Minister Hun Manet arrives in Azerbaijan for official visit
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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