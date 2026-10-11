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    Kambocanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 11 oktyabr, 2026
    • 17:20
    Kambocanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

    Oktyabrın 11-də Kamboca Krallığının Baş naziri Hun Manet Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

    Kamboca Krallığının Baş naziri Hun Maneti və xanımı Piç Çanmonini Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Samir Şərifov, xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Kambocanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
    Kambocanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
    Kambocanın Baş naziri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
    Hun Manet Rəsmi səfər Kamboca Krallığı
    Foto
    Премьер-министр Камбоджи прибыл в Азербайджан с официальным визитом
    Foto
    Cambodian Prime Minister Hun Manet arrives in Azerbaijan for official visit
    MiniBoss
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