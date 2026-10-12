Ильхам Алиев Путь к Победе
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    Премьер-министр: Камбоджа и Азербайджан заинтересованы в установлении взаимного авиасообщения

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 11:48
    Премьер-министр: Камбоджа и Азербайджан заинтересованы в установлении взаимного авиасообщения

    Камбоджа и Азербайджан заинтересованы в установлении авиасообщения между странами.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет, выступая в Баку с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Мы обсудили возможность организации встреч и консультаций между соответствующими ведомствами двух стран для рассмотрения перспектив заключения соглашения о воздушном сообщении, которое позволило бы улучшить транспортную связанность", - сказал премьер.

    Он также выразил надежду на визит азербайджанской бизнес-делегации в Камбоджу для изучения перспектив сотрудничества.

    "Сегодня во второй половине дня у меня будет возможность встретиться с представителями частного сектора Азербайджана. Мы также надеемся пригласить азербайджанскую бизнес-делегацию в Камбоджу для изучения перспектив сотрудничества. Взаимодействие между представителями частного сектора имеет большое значение для выявления реальных инвестиционных возможностей и развития деловых связей", - подчеркнул Хун Манет.

    Ильхам Алиев Хун Манет Совместное заявление для прессы
    Baş nazir: Kamboca və Azərbaycan ölkələr arasında aviaəlaqənin qurulmasında maraqlıdırlar
    Cambodia and Azerbaijan interested in establishing air links
    44 - Tezliklə
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