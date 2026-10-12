Премьер-министр: Камбоджа и Азербайджан заинтересованы в установлении взаимного авиасообщения

Камбоджа и Азербайджан заинтересованы в установлении авиасообщения между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет, выступая в Баку с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы обсудили возможность организации встреч и консультаций между соответствующими ведомствами двух стран для рассмотрения перспектив заключения соглашения о воздушном сообщении, которое позволило бы улучшить транспортную связанность", - сказал премьер.

Он также выразил надежду на визит азербайджанской бизнес-делегации в Камбоджу для изучения перспектив сотрудничества.

"Сегодня во второй половине дня у меня будет возможность встретиться с представителями частного сектора Азербайджана. Мы также надеемся пригласить азербайджанскую бизнес-делегацию в Камбоджу для изучения перспектив сотрудничества. Взаимодействие между представителями частного сектора имеет большое значение для выявления реальных инвестиционных возможностей и развития деловых связей", - подчеркнул Хун Манет.