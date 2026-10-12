İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Baş nazir: Kamboca və Azərbaycan ölkələr arasında aviaəlaqənin qurulmasında maraqlıdırlar

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 11:41
    Baş nazir: Kamboca və Azərbaycan ölkələr arasında aviaəlaqənin qurulmasında maraqlıdırlar

    Kamboca və Azərbaycan ölkələr arasında aviaəlaqənin qurulmasında maraqlıdırlar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kamboca Krallığının baş naziri Hun Manet Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə birgə bəyanatla çıxış edərkən bildirib.

    "Biz iki ölkənin müvafiq qurumları arasında hava əlaqəsi haqqında sazişin bağlanması perspektivlərinin nəzərdən keçirilməsi üçün görüşlərin və məsləhətləşmələrin təşkili imkanını müzakirə etdik ki, bu da nəqliyyat əlaqəliliyini yaxşılaşdırmağa imkan verərdi", - baş nazir bildirib.

    O, həmçinin əməkdaşlıq perspektivlərinin öyrənilməsi üçün Azərbaycan biznes nümayəndə heyətinin Kambocaya səfərinə ümid ifadə edib.

    "Bu gün Azərbaycanın özəl sektor nümayəndələri ilə görüşmək imkanım olacaq. Biz həmçinin əməkdaşlıq perspektivlərinin öyrənilməsi üçün Azərbaycan biznes nümayəndə heyətini Kambocaya dəvət etməyə ümid edirik. Özəl sektor nümayəndələri arasında qarşılıqlı əlaqə real investisiya imkanlarının müəyyən edilməsi və işgüzar əlaqələrin inkişafı üçün böyük əhəmiyyət daşıyır", - Hun Manet vurğulayıb.

    İlham Əliyev Hun Manet Aviarabitə Kamboca Krallığı
    Премьер-министр: Камбоджа и Азербайджан заинтересованы в установлении взаимного авиасообщения
    Cambodia and Azerbaijan interested in establishing air links
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