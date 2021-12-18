О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер-министр: Грузия укрепит отношения с Азербайджаном

Премьер-министр: Грузия укрепит отношения с Азербайджаном "Одним из основных направлений внешней политики Грузии в 2022 году станет укрепление отношений с Азербайджаном".
Внешняя политика
18 декабря 2021 г. 12:42
Премьер-министр: Грузия укрепит отношения с Азербайджаном
Ираклий Гарибашвили

"Одним из основных направлений внешней политики Грузии в 2022 году станет укрепление отношений с Азербайджаном".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отчитываясь о проделанной за год работе.

По его словам, в центре внимания также будет развитие связей с Турцией и Арменией.

Глава правительства отметил, что Грузия будет максимально использовать имеющийся в регионе потенциал и развивать инфраструктурные проекты.

Он высоко оценил внешнюю политику страны в 2021 году: "Состоялось несколько успешных визитов в страны региона. Мы продолжаем сотрудничество в этом направлении".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "Gürcüstan Azərbaycanla münasibətləri möhkəmləndirəcək"

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Baş nazir: Gürcüstan Azərbaycanla münasibətləri möhkəmləndirəcək
Baş nazir: "Gürcüstan Azərbaycanla münasibətləri möhkəmləndirəcək"
18 Dekabr , 2021 12:20
Azərbaycan Tbilisidə xeyriyyə yarmarkasında iştirak edir
FotoAzərbaycan Tbilisidə xeyriyyə yarmarkasında iştirak edir
18 Dekabr , 2021 11:58
Azərbaycan səfiri Qətərlə əməkdaşlıqdan danışıb
Azərbaycan səfiri Qətərlə əməkdaşlıqdan danışıb
18 Dekabr , 2021 11:09
Hikmət Hacıyev: Azərbaycan yeni Cənubi Qafqaz regionunun qurulmasına çalışır
Hikmət Hacıyev: "Azərbaycan yeni Cənubi Qafqaz regionunun qurulmasına çalışır"
17 Dekabr , 2021 19:48
Xarici İşlər Nazirliyi ilin yekunlarını açıqlayıb
Xarici İşlər Nazirliyi ilin yekunlarını açıqlayıb
17 Dekabr , 2021 19:44
Politoloq: BMT-nin bu məsələləri diqqətdə saxlaması bizi qürurlandırır
Politoloq: "BMT-nin bu məsələləri diqqətdə saxlaması bizi qürurlandırır"
17 Dekabr , 2021 18:50
Azərbaycan Prezidenti Qətər Əmirini təbrik edib
Azərbaycan Prezidenti Qətər Əmirini təbrik edib
17 Dekabr , 2021 16:10
ABŞ Azərbaycanın terrorçuluqla mübarizəsini yüksək qiymətləndirib
ABŞ Azərbaycanın terrorçuluqla mübarizəsini yüksək qiymətləndirib
17 Dekabr , 2021 11:41
Prezident İlham Əliyev Rusiya Baş nazirinin müavinini qəbul edib
Prezident İlham Əliyev Rusiya Baş nazirinin müavinini qəbul edib
17 Dekabr , 2021 11:20
Belarus Brüsseldə tutduğu mövqeyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
Belarus Brüsseldə tutduğu mövqeyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
17 Dekabr , 2021 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi