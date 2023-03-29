Али Асадов встретился с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей

29 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

29 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было отмечено всестороннее развитие азербайджано-российских взаимоотношений.



Положительно расценен благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане, выражено удовлетворение тем, что российский бизнес широко представлен в нашей стране.



Стороны отметили важность наращивания взаимодействия между деловыми кругами двух стран и продолжения взаимных деловых миссий.



На встрече были также обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и других сферах, представляющих взаимный интерес.