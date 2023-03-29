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Али Асадов встретился с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей

Али Асадов встретился с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей 29 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 14:49
Али Асадов встретился с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей

29 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече было отмечено всестороннее развитие азербайджано-российских взаимоотношений.

Положительно расценен благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане, выражено удовлетворение тем, что российский бизнес широко представлен в нашей стране.

Стороны отметили важность наращивания взаимодействия между деловыми кругами двух стран и продолжения взаимных деловых миссий.

На встрече были также обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Ali Asadov meets Russia’s presidential commissioner for protection of entrepreneurs’ rights
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Rusiya Prezidenti yanında sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi üzrə müvəkkil ilə görüşüb

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