Премьер Катара: Наши отношения с Азербайджаном основаны на дружбе и партнерстве

Отношения Катара и Азербайджана основаны на принципах искренней дружбы и партнерства.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль-Тани на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, находящимся с визитом в этой стране.

Он также рассказал о расширении двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Стороны обсудили вопросы укрепления экономического и торгового партнерства.