    Премьер Катара: Наши отношения с Азербайджаном основаны на дружбе и партнерстве

    Внешняя политика
    • 06 сентября, 2025
    • 20:58
    Отношения Катара и Азербайджана основаны на принципах искренней дружбы и партнерства.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль-Тани на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, находящимся с визитом в этой стране.

    Он также рассказал о расширении двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Стороны обсудили вопросы укрепления экономического и торгового партнерства.

    Qətərin Baş naziri: Azərbaycanla münasibətlərimiz dostluq və tərəfdaşlığa əsaslanır

