Премьер Катара: Наши отношения с Азербайджаном основаны на дружбе и партнерстве
Внешняя политика
- 06 сентября, 2025
- 20:58
Отношения Катара и Азербайджана основаны на принципах искренней дружбы и партнерства.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль-Тани на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, находящимся с визитом в этой стране.
Он также рассказал о расширении двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Стороны обсудили вопросы укрепления экономического и торгового партнерства.
