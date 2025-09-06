İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Qətərin Baş naziri: Azərbaycanla münasibətlərimiz dostluq və tərəfdaşlığa əsaslanır

    Xarici siyasət
    • 06 sentyabr, 2025
    • 20:51
    Qətərin Baş naziri: Azərbaycanla münasibətlərimiz dostluq və tərəfdaşlığa əsaslanır

    Qətərin Azərbaycanla münasibətləri səmimi dostluq və tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman bin Casim Al Tani bu ölkədə səfərdə olan Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla görüşdə deyib.

    O, ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərinin səmimi dostluq və tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslandığını bildirib, iqtisadi sahədə işbirliyinin genişləndirilməsinə dair fikirlərini bölüşüb. Tərəflər ölkələrimiz arasında iqtisadi-ticarət tərəfdaşlığının möhkəmləndirilməsi istiqamətlərini dəyərləndiriblər.

    Qətər - Azərbaycan baş nazir Dostluq və tərəfdaşlıq
    Премьер Катара: Наши отношения с Азербайджаном основаны на дружбе и партнерстве

    Son xəbərlər

    22:01

    Lənkəranda 34 yaşlı qadın bıçaqlanıb

    Hadisə
    21:54

    Azərbaycan airbadminton millisi Avropa çempionatında ikinci olub - YENİLƏNİB

    Komanda
    21:44

    Salyanda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:39

    KİV: İsrail hərbçiləri Suriyanın iki kəndində əməliyyat keçirib

    Digər ölkələr
    21:18

    Estoniya Finlandiyaya üçüncü sualtı elektrik xətti çəkəcək

    Digər ölkələr
    21:13

    Qazaxda avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    21:01

    Əfqanıstanda zəlzələdə sağ qalanların axtarışları başa çatıb

    Digər ölkələr
    20:51

    Qətərin Baş naziri: Azərbaycanla münasibətlərimiz dostluq və tərəfdaşlığa əsaslanır

    Xarici siyasət
    20:45

    AFFA rəsmiləri UEFA-nın Klubların Lisenziyalaşdırma Departamentinin nümayəndələri ilə görüşüblər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti