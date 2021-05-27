О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер Ирака поздравил президента Азербайджана

Премьер Ирака поздравил президента Азербайджана "Господин Президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, а народу и правительству Азербайджана – прогресса и благосостояния"
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 17:27
Премьер Ирака поздравил президента Азербайджана
0 : 00
0 : 00

Премьер-министр Республики Ирак Мустафа Аль-Казыми направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Республики Ирак и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, подчеркиваю тесные дружеские связи и сотрудничество между нашими странами и народами.

Господин Президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, а народу и правительству Азербайджана – прогресса и благосостояния.

Прошу Вас принять мое глубочайшее уважение и почтение.

С глубоким уважением".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İraqın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Самое читаемое

Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
Завершился второй полуфинал Евровидения-2021
Завершился второй полуфинал "Евровидения-2021"
21 мая 2021 г. 01:26
Таира Салахова похоронят в Баку
Таира Салахова похоронят в Баку
21 мая 2021 г. 11:22
В Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
ФотоВ Москве выпустят памятную медаль Таира Салахова
25 мая 2021 г. 19:15
Скончался Таир Салахов
Скончался Таир Салахов
21 мая 2021 г. 10:12
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
Британская Daily Express о вероятной победе Efendi на Евровидение 2021
22 мая 2021 г. 12:49
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
Обнародованы правила получения COVID-паспорта 
25 мая 2021 г. 17:29
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
26 мая 2021 г. 17:28
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Сегодня пройдет финал конкурса Евровидение-2021
Сегодня пройдет финал конкурса "Евровидение-2021"
22 мая 2021 г. 08:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi