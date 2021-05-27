Премьер Ирака поздравил президента Азербайджана

Премьер-министр Республики Ирак Мустафа Аль-Казыми направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени правительства и народа Республики Ирак и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, подчеркиваю тесные дружеские связи и сотрудничество между нашими странами и народами.
Господин Президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, а народу и правительству Азербайджана – прогресса и благосостояния.
Прошу Вас принять мое глубочайшее уважение и почтение.
С глубоким уважением".