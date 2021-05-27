Премьер Ирака поздравил президента Азербайджана

"Господин Президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, а народу и правительству Азербайджана – прогресса и благосостояния"

Премьер-министр Республики Ирак Мустафа Аль-Казыми направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Республики Ирак и от себя лично поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики – Днем Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, подчеркиваю тесные дружеские связи и сотрудничество между нашими странами и народами.

Господин Президент, желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности, а народу и правительству Азербайджана – прогресса и благосостояния.

Прошу Вас принять мое глубочайшее уважение и почтение.

С глубоким уважением".