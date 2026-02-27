Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Премьер Эфиопии ознакомился с деятельностью СЭЗ "Алят"

    Внешняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 17:17
    Премьер Эфиопии ознакомился с деятельностью СЭЗ Алят

    Делегация во главе с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али, находящимся с официальном визитом в Азербайджане, побывала в Свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят".

    Как сообщает Report, председатель Управляющего совета уполномоченного органа СЭЗ "Алят" Валех Алескеров проинформировал делегацию Эфиопии о стратегическом географическом положении СЭЗ, ее расположении на пересечении международных транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг, а также о ее возрастающей роли как формирующегося промышленного центра в Каспийском бассейне.

    В ходе встречи отмечено, что для инвесторов в СЭЗ применяется особый правовой режим, ее резиденты имеют доступ к инфраструктуре внутри свободной зоны и вне ее, промышленным земельным участкам, оснащенным современными инженерно-коммуникационными системами, кроме того им предоставляется широкий пакет финансовых и нефинансовых льгот.

    Премьер Эфиопии также ознакомился с деятельностью промышленного центра на территории СЭЗ.

    Efiopiyanın Baş naziri Ələt Azad İqtisadi Zonasında olub

