О нас
Report Georgia
Аудио новости

Борис Джонсон: Наши отношения с Азербайджаном находятся на очень высоком уровне

Борис Джонсон: Наши отношения с Азербайджаном находятся на очень высоком уровне Великобритания продолжает оставаться главным инвестором в Азербайджане, отношения с которым находятся на очень высоком уровне.
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 11:31
Борис Джонсон: Наши отношения с Азербайджаном находятся на очень высоком уровне
Борис Джонсон
0 : 00
0 : 00

Великобритания продолжает оставаться главным инвестором в Азербайджане, отношения с которым находятся на очень высоком уровне.

Об этом, как передает Report, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем видеообращении к участникам VIII Бакинского Глобального форума.

"В следующем году мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений с Азербайджаном. Наши отношения находятся на очень высоком уровне. Мы продолжаем оставаться главным инвестором в Азербайджане".

Он также отметил значимость помощи Азербайджана в выводе войск коалиции из Афганистана и вклад нашей страны в борьбу с изменением климата.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Baş nazir: “Hazırda Britaniya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər ən yüksək səviyyədədir”

Самое читаемое

Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
Пашинян: Нет вопроса статуса Нагорного Карабаха
31 октября 2021 г. 11:53
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
«Аль-Садд» согласился отпустить Хави в «Барселону»
28 октября 2021 г. 21:11
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
«Интер» продлил контракт с аргентинским нападающим
28 октября 2021 г. 22:23
Ла Лига: Атлетико сыграл вничью с Леванте
ВидеоЛа Лига: "Атлетико" сыграл вничью с "Леванте"
29 октября 2021 г. 02:21
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
Азербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
ФотоАзербайджанский продукт Avesta2810 уничтожает COVID-19
30 октября 2021 г. 13:09
ЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
ВидеоЛЧ: Стали известны два клуба, вышедшие в плей-офф
3 ноября 2021 г. 01:54
Азербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
ФотоАзербайджанская школьница получила международный сертификат от NASA
3 ноября 2021 г. 08:14
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
Стало известно имя президента Объединенного мира борьбы
31 октября 2021 г. 17:47
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
Макгрегор объявил о возвращении после травмы
31 октября 2021 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi