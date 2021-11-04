Борис Джонсон: Наши отношения с Азербайджаном находятся на очень высоком уровне

Великобритания продолжает оставаться главным инвестором в Азербайджане, отношения с которым находятся на очень высоком уровне.
Об этом, как передает Report, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем видеообращении к участникам VIII Бакинского Глобального форума.
"В следующем году мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений с Азербайджаном. Наши отношения находятся на очень высоком уровне. Мы продолжаем оставаться главным инвестором в Азербайджане".
Он также отметил значимость помощи Азербайджана в выводе войск коалиции из Афганистана и вклад нашей страны в борьбу с изменением климата.