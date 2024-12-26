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Премьер Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана в Астане 

Премьер Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана в Астане  Премьер-министр Казахстан Олжас Бектенов оставил запись в Книге соболезнований, открытой в посольстве Азербайджана в Астане в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.
Внешняя политика
26 декабря 2024 г. 11:49
Премьер Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана в Астане 

Премьер-министр Казахстан Олжас Бектенов оставил запись в Книге соболезнований, открытой в посольстве Азербайджана в Астане в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы премьер-министра Казахстана.

"В этот трудный момент от имени правительства Казахстана и от себя лично выражаю глубокое соболезнование семьям, родным и близким погибших. Разделяя боль утраты, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате авиакатастрофы, азербайджанскому народу – терпения и стойкости. Мы окажем братскому Азербайджану соответствующую помощь и всестороннюю поддержку", - написал Бектенов.

Также память погибших почтили минутой молчания.

Глава правительства Казахстана ранее выразил соболезнования родным погибших казахстанцев, а также поручил оказать всемерную поддержку всем пострадавшим гражданам Азербайджана, России, Кыргызстана.

"Необходимая помощь оказывается членам семей погибших пассажиров, прибывающих в город Актау", - говорится в информации.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них выжили 29 человек, погибли - 38. На борту находились 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, 14 – выжили.

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Версия на английском языке Kazakhstan's Prime Minister Bektenov leaves note in book of condolences at Azerbaijani Embassy in Astana
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Baş naziri Azərbaycanın Astanadakı səfirliyində xatirə kitabına başsağlığı yazıb

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