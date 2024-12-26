Премьер Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана в Астане

Премьер-министр Казахстан Олжас Бектенов оставил запись в Книге соболезнований, открытой в посольстве Азербайджана в Астане в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Премьер-министр Казахстан Олжас Бектенов оставил запись в Книге соболезнований, открытой в посольстве Азербайджана в Астане в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения самолета авиакомпании AZAL вблизи Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы премьер-министра Казахстана.

"В этот трудный момент от имени правительства Казахстана и от себя лично выражаю глубокое соболезнование семьям, родным и близким погибших. Разделяя боль утраты, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате авиакатастрофы, азербайджанскому народу – терпения и стойкости. Мы окажем братскому Азербайджану соответствующую помощь и всестороннюю поддержку", - написал Бектенов.

Также память погибших почтили минутой молчания.

Глава правительства Казахстана ранее выразил соболезнования родным погибших казахстанцев, а также поручил оказать всемерную поддержку всем пострадавшим гражданам Азербайджана, России, Кыргызстана.

"Необходимая помощь оказывается членам семей погибших пассажиров, прибывающих в город Актау", - говорится в информации.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них выжили 29 человек, погибли - 38. На борту находились 37 граждан Азербайджана, из которых 23 погибли, 14 – выжили.