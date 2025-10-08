Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Премьер Азербайджана примет участие в форуме "Шелковый путь" в Тбилиси

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 14:02
    Премьер Азербайджана примет участие в форуме Шелковый путь в Тбилиси

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов примет участие в официальном открытии Тбилисского форума "Шелковый путь", а также проведет встречу с премьер-министрами Грузии и Армении Ираклием Кобахидзе и Николом Пашиняном.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

    Пятый по счету форум пройдет 22–23 октября и, как ожидается, привлечет до 2 тыс. делегатов.

    Форум превратился в международную площадку для диалога на высоком уровне между правительствами, способствующего развитию многосторонних отношений между государствами, международными организациями и бизнесом.

    В мероприятии примут участие высокопоставленные политические деятели, представители бизнес-сектора и международных организаций, премьер-министры и вице-премьеры стран региона, а также отраслевые министры, руководители крупнейших мировых компаний, международных финансовых институтов и эксперты.

