Премьер Азербайджана примет участие в форуме "Шелковый путь" в Тбилиси

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов примет участие в официальном открытии Тбилисского форума "Шелковый путь", а также проведет встречу с премьер-министрами Грузии и Армении Ираклием Кобахидзе и Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Пятый по счету форум пройдет 22–23 октября и, как ожидается, привлечет до 2 тыс. делегатов.

Форум превратился в международную площадку для диалога на высоком уровне между правительствами, способствующего развитию многосторонних отношений между государствами, международными организациями и бизнесом.

В мероприятии примут участие высокопоставленные политические деятели, представители бизнес-сектора и международных организаций, премьер-министры и вице-премьеры стран региона, а также отраслевые министры, руководители крупнейших мировых компаний, международных финансовых институтов и эксперты.