Премьер: Азербайджан и Грузия занимают лидирующие позиции в развитии Среднего коридора

Азербайджан и Грузия занимают лидирующие позиции в формировании и развитии стратегического Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на открытии 5-го Тбилисского форума Шелкового пути.

По его словам, обе страны являются важнейшими участниками Среднего коридора как по географическому положению, так и по современной транспортной инфраструктуре.

"Объединяя наши усилия в этом направлении, мы предпринимаем последовательные и целенаправленные шаги для расширения инфраструктуры вдоль коридора, упрощения транзитных процессов и увеличения транзитных возможностей", - сказал он.

Асадов отметил, что такие проекты, как модернизация портов и логистических центров, внедрение цифровых решений, являются яркими примерами этого сотрудничества.

"В результате принятых мер объемы транзитных грузов по Среднему коридору за последние три года увеличились примерно на 90%, что демонстрирует его эффективность и растущую актуальность. Вместе с тем, значительно сократилось время транзитной перевозки грузов по коридору (снизилось до 15 дней)", - добавил он.