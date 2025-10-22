Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Премьер: Азербайджан и Грузия занимают лидирующие позиции в развитии Среднего коридора

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 10:48
    Премьер: Азербайджан и Грузия занимают лидирующие позиции в развитии Среднего коридора

    Азербайджан и Грузия занимают лидирующие позиции в формировании и развитии стратегического Среднего коридора.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на открытии 5-го Тбилисского форума Шелкового пути.

    По его словам, обе страны являются важнейшими участниками Среднего коридора как по географическому положению, так и по современной транспортной инфраструктуре.

    "Объединяя наши усилия в этом направлении, мы предпринимаем последовательные и целенаправленные шаги для расширения инфраструктуры вдоль коридора, упрощения транзитных процессов и увеличения транзитных возможностей", - сказал он.

    Асадов отметил, что такие проекты, как модернизация портов и логистических центров, внедрение цифровых решений, являются яркими примерами этого сотрудничества.

    "В результате принятых мер объемы транзитных грузов по Среднему коридору за последние три года увеличились примерно на 90%, что демонстрирует его эффективность и растущую актуальность. Вместе с тем, значительно сократилось время транзитной перевозки грузов по коридору (снизилось до 15 дней)", - добавил он.

    Али Асадов Тбилиси форум Средний коридор Грузия
    Baş nazir: Azərbaycanla Gürcüstan Orta dəhlizin formalaşması və inkişafında aparıcı mövqe tutur
    PM: Azerbaijan, Georgia occupy leading positions in development of Middle Corridor

    Последние новости

    11:13
    Фото

    В Баку проходит международный симпозиум по современным моделям религиозного образования

    Религия
    11:12

    Лувр открыли для посетителей спустя несколько дней после ограбления

    Другие страны
    11:08

    Орбан: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште продолжается

    Другие страны
    11:04

    Путешественники клуба Extreme Travelers International Congress посетили Агдамскую мечеть

    Карабах
    10:59

    Али Асадов: Новый маршрут в регионе станет важным сегментом Среднего коридора

    Внешняя политика
    10:58

    Кобахидзе: Рады, что премьеры Азербайджана и Армении участвуют в форуме "Шелковый путь"

    В регионе
    10:57

    Азербайджан, Грузия и Казахстан вводят единый тариф для перевозок по Среднему коридору

    Внешняя политика
    10:48

    Премьер: Азербайджан и Грузия занимают лидирующие позиции в развитии Среднего коридора

    Внешняя политика
    10:46

    Али Асадов: Дружба Азербайджана и Грузии является важным фактором стабильности в регионе

    Внешняя политика
    Лента новостей