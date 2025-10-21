Премьер Али Асадов находится с визитом в Тбилиси
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 22:33
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов находится с визитом в грузинской столице Тбилиси.
Как сообщает Report, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели азербайджанского премьера встречали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и другие официальные лица.
В рамках визита А. Асадов примет участие в официальной церемонии открытия Форума Шелкового пути в Тбилиси.
Последние новости
22:49
СМИ: Рубио в конце недели планирует посетить ИзраильДругие страны
22:41
ЕС создаст координационную структуру для взаимодействия в рамках Среднего коридораВ регионе
22:33
Премьер Али Асадов находится с визитом в ТбилисиВнешняя политика
22:18
Евросоюз направил Украине €178 млрд с начала конфликтаДругие страны
22:10
СМИ: При взрыве бензовоза в Нигерии погибли не менее 30 человекДругие страны
22:06
Хакан Фидан и Ибрагим Калын встретились с главой ХАМАСВ регионе
21:59
Прокурор Парижа: Ущерб от ограбления Лувра составил 88 млн евроДругие страны
21:53
В Мингячевире автомобиль сбил двух пешеходов, один из них погибПроисшествия
21:47