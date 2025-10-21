Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Премьер Али Асадов находится с визитом в Тбилиси

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 22:33
    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов находится с визитом в грузинской столице Тбилиси.

    Как сообщает Report, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели азербайджанского премьера встречали министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили и другие официальные лица.

    В рамках визита А. Асадов примет участие в официальной церемонии открытия Форума Шелкового пути в Тбилиси.

    Али Асадов визит Грузия
