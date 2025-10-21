İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 22:28
    Baş nazir Əli Əsədov Tbilisidə səfərdədir

    Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov oktyabrın 21-də Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhərinə işgüzar səfərə gedib.

    "Report" xəbər verir ki, Şota Rustaveli adına Tbilisi beynəlxalq hava limanında Baş nazir Ə.Əsədovu Gürcüstanın maliyyə naziri Laşa Xutsişvili və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Səfərdə məqsəd Tbilisidə keçiriləcək "İpək Yolu" forumunun rəsmi açılış mərasimində iştirak etməkdir.

    Премьер Али Асадов находится с визитом в Тбилиси

