Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию

Премьер-министр Албании Эди Рама на полях 7-го саммита "Европейского политического сообщества", проходящего в Копенгагене, пошутил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу оговорки президента США Дональда Трампа, который, говоря о мире между Арменией и Азербайджаном, ошибочно упомянул Албанию и Азербайджан.

Как сообщает Report, премьер-министр Албании, учитывая ошибочное упоминание Трампом "конфликта между Албанией и Азербайджаном", в шутку сказал Макрону:

"Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию".