    Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 12:54
    Премьер-министр Албании Эди Рама на полях 7-го саммита "Европейского политического сообщества", проходящего в Копенгагене, пошутил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу оговорки президента США Дональда Трампа, который, говоря о мире между Арменией и Азербайджаном, ошибочно упомянул Албанию и Азербайджан.

    Как сообщает Report, премьер-министр Албании, учитывая ошибочное упоминание Трампом "конфликта между Албанией и Азербайджаном", в шутку сказал Макрону:

    "Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию".

