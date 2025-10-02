İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisiniz

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 12:44
    Albaniyanın Baş naziri Makronla zarafatlaşıb: Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisiniz

    Kopenhagen şəhərində keçirilən "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci Zirvə toplantısı çərçivəsində Albaniyanın Baş naziri Edi Rama ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ermənistan - Azərbaycan sülhü haqda danışarkən səhvən Albaniya - Azərbaycan deməsi barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla zarafatlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Albaniyanın Baş naziri Trampın səhvən "Albaniya və Azərbaycan arasında münaqişə" dediyini nəzərə alaraq Makrona zarafatla deyib:

    "Siz Azərbaycan və Albaniyanı da təbrik etməlisiniz".

    Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию

