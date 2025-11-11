Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Представительство: Мы довольны позитивным развитием партнерства между Азербайджаном и НАТО

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 18:43
    Постоянный представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с помощником генерального секретаря альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борисом Руге.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Представительства Азербайджана при НАТО в социальной сети X.

    Отмечается, что в ходе встречи помощнику генсека была представлена информация об успешных результатах первого визита в Азербайджан 6–7 ноября послов стран – членов альянса из Турции, Греции, Венгрии, Черногории, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании, США и Франции.

    "Мы довольны позитивным развитием партнерства между Азербайджаном и НАТО", – говорится в публикации.

