Представительство: Мы довольны позитивным развитием партнерства между Азербайджаном и НАТО
Внешняя политика
- 11 ноября, 2025
- 18:43
Постоянный представитель Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с помощником генерального секретаря альянса по политическим вопросам и политике безопасности Борисом Руге.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Представительства Азербайджана при НАТО в социальной сети X.
Отмечается, что в ходе встречи помощнику генсека была представлена информация об успешных результатах первого визита в Азербайджан 6–7 ноября послов стран – членов альянса из Турции, Греции, Венгрии, Черногории, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании, США и Франции.
"Мы довольны позитивным развитием партнерства между Азербайджаном и НАТО", – говорится в публикации.
