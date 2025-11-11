İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Nümayəndəlik: Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının müsbət inkişafından məmnunuq

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2025
    • 18:34
    Azərbaycan NATO-dakı nümayəndəsi Cəfər Hüseynzadə alyansın baş katibinin siyasi məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə köməkçisi Boris Ruqe ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyinin "X" hesabında yazılıb.

    Qeyd olunub ki, görüş çərçivəsində noyabrın 6-7-də alyansın Türkiyənin müxtəlif ölkələrdən - Türkiyə, Yunanıstan, Macarıstan, Monteneqro, Norveç, Slovakiya, Sloveniya, İsveç, Çex Respublikası, Portuqaliya, İspaniya, ABŞ və Fransadan olan səfirlərinin Azərbaycana ilk səfərinin uğurlu nəticəsi barədə baş katibin müavininə məlumat verilib.

    "Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının müsbət inkişafından məmnunuq", - paylaşımda bildirilib.

    Представительство: Мы довольны позитивным развитием партнерства между Азербайджаном и НАТО

