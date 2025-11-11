Nümayəndəlik: Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının müsbət inkişafından məmnunuq
Xarici siyasət
- 11 noyabr, 2025
- 18:34
Azərbaycan NATO-dakı nümayəndəsi Cəfər Hüseynzadə alyansın baş katibinin siyasi məsələlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə köməkçisi Boris Ruqe ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyinin "X" hesabında yazılıb.
Qeyd olunub ki, görüş çərçivəsində noyabrın 6-7-də alyansın Türkiyənin müxtəlif ölkələrdən - Türkiyə, Yunanıstan, Macarıstan, Monteneqro, Norveç, Slovakiya, Sloveniya, İsveç, Çex Respublikası, Portuqaliya, İspaniya, ABŞ və Fransadan olan səfirlərinin Azərbaycana ilk səfərinin uğurlu nəticəsi barədə baş katibin müavininə məlumat verilib.
"Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının müsbət inkişafından məmnunuq", - paylaşımda bildirilib.
Son xəbərlər
18:53
Türkiyə və Gürcüstan XİN başçıları təyyarə qəzası barədə müzakirə aparıblarRegion
18:39
Ermənistan və Danimarka əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıblarRegion
18:34
Nümayəndəlik: Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının müsbət inkişafından məmnunuqXarici siyasət
18:32
Azərbaycan FHN ehtiyac yaranacağı halda Gürcüstanda xilasetmə əməliyyatlarına cəlb ediləcəkDaxili siyasət
18:24
Qəzaya uğrayan Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarənin göyərtəsində 20 hərbçi olubXarici siyasət
18:14
Dövlət Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyə bütün qaranlıq ssenariləri birlikdə pozacaqRegion
18:13
Lavrov: Moskva ABŞ ilə sammitə hazırlığı müzakirə etməyə hazırdırDigər ölkələr
18:04
Foto
Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına yekun vurulub - YENİLƏNİBFərdi
18:01
Foto