Представители ОИС приняли заявление по итогам визита в Азербайджан

Делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), находящаяся по приглашению омбудсмена в Азербайджане с официальным визитом с целью осуществления оценочной миссии, провела в

Делегация во главе с председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), находящаяся по приглашению омбудсмена в Азербайджане с официальным визитом с целью осуществления оценочной миссии, провела в Гяндже пресс-конференцию по итогам миссии.

Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена Азербайджана.

На пресс-конференции минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность и независимость нашей страны. Была дана информация о военных преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана, фактах разрушения исторических и культурных памятников и последствиях экологического террора.

Руководитель Аппарата омбудсмена, член комиссии ОИС Айдын Сафиханлы в своем выступлении отметил, что во время официального визита делегации Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС в нашу страну для осуществления оценочной миссии был проведен мониторинг на освобожденных землях и других территориях Азербайджана, подвергшихся нападению.

Председатель Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС Саид Мохамед Абдулла Омаир Алгфели еще раз выразил благодарность Уполномоченному по правам человека (омбудсмену) Азербайджанской Республики Сабине Алиевой за приглашение, отметив, что целью визита в Азербайджан является осуществление оценочной миссии по фактам уничтожения и разграбления исторических, культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях и подготовка доклада, содержащего собранные факты и доказательства. Алгфели отметил, что члены возглавляемой им делегации стали свидетелями совершения военных преступлений против гражданских объектов и населения на освобожденных территориях, а также в городах Тертер и Гянджа, и документально подтвержденные факты будут отражены в отчете миссии.

В заключение было принято заявление о результатах оценочной миссии.