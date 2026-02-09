Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Представители НПО Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту США

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 17:37
    Представители НПО Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту США

    Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо вице-президенту Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсу.

    Report представляет полный текст письма:

    "Уважаемый господин вице-президент,

    Мы обращаемся к Вам как представители нации, которая на протяжении веков служит мостом между цивилизациями. Это земля, где призыв к молитве и звон церковных колоколов сливаются в гармонии подлинного сосуществования. Азербайджан остается непоколебимым в своей приверженности духовным и традиционным ценностям, составляющим основу любого стабильного общества – святость семьи, сохранение наследия и защита религиозной свободы.

    В свете твердой приверженности нынешней администрации США принципам религиозной свободы и межконфессиональному диалогу мы с гордостью подчеркиваем многовековое наследие Азербайджана как образца межконфессиональной гармонии и терпимости.

    Отношения нашей страны с христианским миром носят не только дипломатический, но и глубоко культурный характер. Азербайджан исторически вкладывал средства в защиту разнообразного религиозного наследия, в том числе в широкомасштабную реставрацию христианских церквей и святынь в Ватикане.

    Мы испытываем огромную гордость в связи с развитием связей со Святым Престолом и растущим присутствием различных христианских конфессий в пределах наших границ. Азербайджан продолжает расширять пространство для процветания религий - от активной деятельности католической общины до недавнего открытия "Церкви Иисуса Христа Святых последних дней" в Баку. Наша приверженность еще раз подтверждается продолжающимся строительством второй католической церкви в нашей столице, что свидетельствует о нашей убежденности в том, что религиозное многообразие укрепляет общество.

    Однако путь к нашему нынешнему миру был отмечен большими потерями. Мы должны помнить об исторической несправедливости, с которой столкнулись западные азербайджанцы, которые с 1987 года были насильно изгнаны со своих исконных земель в Армении.

    Сотни деревень были опустошены, дома разграблены, а священные места, в том числе историческая Голубая мечеть в Ереване, осквернены или лишены своей идентичности.

    Несмотря на десятилетия интеграции в Азербайджане, стремление посетить могилы предков и восстановить разрушенные дома остается мирным, гуманитарным стремлением нашего народа.

    Западные азербайджанцы не имеют никаких территориальных претензий. Их цель не в том, чтобы бросить вызов суверенитету Армении, а в том, чтобы реализовать фундаментальное право человека на возвращение к своим корням в условиях мира и достоинства. Мы стоим на историческом перепутье. Совместная декларация, подписанная 8 августа 2025 года в Вашингтоне, служит маяком надежды. Мы полностью поддерживаем общее видение Президента Ильхама Алиева и Президента США Дональда Трампа о том, что продолжавшиеся десятилетиями разногласия должно сменить будущее, основанное на торговле, безопасности и взаимном уважении.

    Господин вице-президент, мы просим Вашей поддержки в отстаивании права на возвращение и сохранение культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Республики Армения в начале 1990-х годов.

    Ваша поддержка мирного возвращения западных азербайджанцев в их исторический край и восстановления разрушенных религиозных и культурных памятников азербайджанского народа в Армении может стать важным шагом в правильном направлении.

    Кроме того, мы считаем, что подлинно всеобъемлющий мир должен учитывать право на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исконных земель в Армении.

    Хотя Община Западного Азербайджана стремится к конструктивному диалогу по вопросу мирного возвращения, эти усилия пока не нашли отклика.

    В итоге справедливый и прочный мир должен включать мир и безопасное возвращение этих людей в свои родные дома.

    Ваше лидерство и четкие моральные ориентиры могут обеспечить, чтобы "мир 2025 года" стал постоянной реальностью для каждой семьи на Кавказе.

    С уважением и искренностью,

    Представители гражданского общества Азербайджана:

    1. Рамиль Искендерли – председатель правления Национального форума НПО Азербайджана

    2. Огуз Мамедов – председатель Общественного объединения "Зенги – изучение исторического наследия"

    3. Фуад Мамедов – председатель Президиума Ассоциации культуры Азербайджана "Симург"

    4. Хатира Велиева – член правления Национального форума НПО Азербайджана

    5. Ризван Набиев – член правления Общественного объединения "Юридический анализ и исследования"

    6. Танзиля Рустамханлы – председатель "Азербайджано-турецкого союза женщин"

    7. Новелла Джафарова – председатель Общественного объединения "Общество защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой"

    8. Саадат Бананъярлы – председатель Общественного объединения "Азербайджанское национальное отделение Международного общества прав человека"

    9. Салтанат Годжаманлы – председатель Общественного объединения "Защита прав человека и законности"

    10. Севиндж Ализаде – председатель Общественного объединения поддержки семей шехидов "Зафар"

    11. Амир Алиев – председатель Общественного объединения "Центр по продвижению прав человека"

    12. Алимамед Нуриев – руководитель Фонда исследований "Конституция"

    13. Заур Мамедов – председатель Бакинского клуба политологов

    14. Рей Гасымов – председатель Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане

    15. Хафиз Сафиханов – руководитель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин"

    16. Заур Ибрагимли – председатель Общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет"

    17. Хатаи Алескеров – председатель Общественного объединения "Очаг Деде Алескера"

    18. Кенуль Бехбудова – председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе"

    19. Аяз Мирзоев – председатель Общественного объединения "Сеть азербайджанских журналистов"

    20. Дильгам Ахмед – председатель Общественного объединения "Национальный центр исследования наследия "Чапар"

    21. Гаджи Абдулла – председатель Общественного объединения "Общества "Зангезур"

    22. Фариз Халилли – председатель Общественного объединения содействия изучению культурного наследия "Мирас"

    23. Умуд Рагимоглу – председатель Международного Евразийского фонда прессы

    24. Мубариз Аскеров – председатель Общественного объединения поддержки национальных ценностей "Объектив"

    25. Шахла Нагиева – председатель Общественного объединения культурных связей "Неугасимый Факел"

    26. Тунзала Абдуллалимова – председатель Общественного объединения по поддержке семей шехидов "Во имя Родины"

    27. Джейран Гасанова – председатель Общественного объединения "Поддержка матерей шехидов"

    28. Агиль Джамал – председатель Общественного объединения "Общие ценности"

    29. Вугар Гадиров – председатель Общественного объединения "Молодежная организация за возвращение и возрождение"

    30. Халид Кязымов – председатель Общественного объединения "Региональный центр по правам человека и медиа"

    31. Ахмед Аббасбейли – председатель Общественного объединения "Центр развития общества"

    32. Ирада Рзазаде – председатель Общественного объединения "Во имя социального благополучия граждан"

    33. Керамет Исмаилов – председатель Общественного объединения "Центр экономического и социального развития"

    34. Фикрет Юсифов – председатель Общественного объединения международных экономических исследований "Economics"

    35. Шалала Гасанова – председатель Общественного объединения "Поддержка развития общественных отношений"

    36. Зарифа Гулиева – председатель Общественного объединения "Современное развитие и семья"

    37. Махлуга Рагимова – председатель Общественного объединения "Общество женщин-инвалидов"

    38. Вюсаля Гусейнова – председатель Общественного объединения "Женщины-реформаторы и инновации"

    39. Ильгар Гусейнли – председатель Общественного объединения "Социальные стратегические исследования и аналитические разработки"

    40. Варис Ёлчиев – директор Азербайджанского литературного фонда

    41. Самед Векилов – председатель Общественного объединения "Юридический центр "Муваккил"

    42. Джасарат Гусейнзаде – председатель Общественного объединения "Поддержка информационных и социальных инициатив"

    43. Эльшад Эйвазов – председатель Общественного объединения независимых журналистов

    44. Фарида Миришова – председатель Общественного объединения развития и поддержки культуры "İz"

    45. Лала Сардарлы – председатель Общественного объединения "Помощь в сохранении и продвижении образцов прикладного искусства".

    Azərbaycan QHT nümayəndələri ABŞ-nin Vitse-prezidentinə açıq məktub ünvanlayıblar
    Representatives of Azerbaijan's civil society address open letter to US Vice President JD Vance
