Представители МИД стран Северо-Балтийской восьмерки отправились из Армении в Баку

Представители министерств иностранных дел стран формата сотрудничества Северной Европы и Балтии (Северо-Балтийская восьмерка, NB8) из Армении направились в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник.

По информации, в рамках визита в Баку делегация проведет встречи с официальными лицами страны.

Отметим, что ранее в Армении представители стран Северной Европы и Балтии провели ряд встреч с государственными структурами, парламентом, гражданским обществом, аналитическими центрами и журналистами. В ходе обсуждений были затронуты вопросы выборов, региональной безопасности, а также ряд общих тем и ценностей.

Кроме того, делегация посетила армяно-турецкую границу.