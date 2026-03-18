Представители МИД стран Северо-Балтийской восьмерки отправились из Армении в Баку
- 18 марта, 2026
- 09:29
Представители министерств иностранных дел стран формата сотрудничества Северной Европы и Балтии (Северо-Балтийская восьмерка, NB8) из Армении направились в Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник.
По информации, в рамках визита в Баку делегация проведет встречи с официальными лицами страны.
Отметим, что ранее в Армении представители стран Северной Европы и Балтии провели ряд встреч с государственными структурами, парламентом, гражданским обществом, аналитическими центрами и журналистами. В ходе обсуждений были затронуты вопросы выборов, региональной безопасности, а также ряд общих тем и ценностей.
Кроме того, делегация посетила армяно-турецкую границу.
