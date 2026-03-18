Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin XİN nümayəndələri Ermənistandan Azərbaycana yollanıblar
Xarici siyasət
- 18 mart, 2026
- 09:31
Şimali Avropa və Baltikyanı ölkələrin əməkdaşlıq formatının (Şimali Baltik Səkkizliyi, NB8) Xarici İşlər nazirliklərinin nümayəndələri Ermənistandan Azərbaycana yollanıblar.
Bu barədə "Report" diplomatik mənbəyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Bakıya səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti ölkənin rəsmi şəxsləri ilə görüşlər keçirəcək.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Ermənistanda Şimali Avropa və Baltikyanı ölkələrin nümayəndələri dövlət qurumları, parlament, vətəndaş cəmiyyəti, analitik mərkəzlər və jurnalistlərlə bir sıra görüşlər keçiriblər. Müzakirələr zamanı seçkilər, regional təhlükəsizlik, eləcə də bir sıra ortaq mövzular və dəyərlər müzakirə olunub.
Bundan əlavə, nümayəndə heyəti Ermənistan-Türkiyə sərhədinə baş çəkib.
09:53
Dani Danon: İranda ölkənin kursunu dəyişməyə qadir liderlər varDigər ölkələr
09:49
Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcəkMaliyyə
09:48
Azərbaycanın 16 yeniyetmə qız cüdoçusu Türingiya Kubokunda iştirak edəcəkFərdi
09:44
Qırğızıstan Milli Bankının sədri istefa veribRegion
09:36
Foto
Video
Azərbaycandan İrana növbəti humanitar yardım yola salınıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
09:34
Azərbaycan nefti 1 %-ə yaxın ucuzlaşıbEnergetika
09:33
Xaçmazda maşın piyadanı vuraraq öldürübHadisə
09:31
Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin XİN nümayəndələri Ermənistandan Azərbaycana yollanıblarXarici siyasət
