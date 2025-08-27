    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Представители медиа Азербайджана побывали в штаб-квартире НАТО

    Внешняя политика
    • 27 августа, 2025
    • 13:24
    Представители медиа Азербайджана побывали в штаб-квартире НАТО

    Группа представителей медиа Азербайджана побывала в штаб-квартире НАТО.

    Как сообщает корреспондент Report из Брюсселя, визит состоялся по приглашению представительства Азербайджана при НАТО.

    Нынешний визит особенно символичен, поскольку он совпадает со 150-летием национальной прессы Азербайджана.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanın bir qrup media nümayəndəsi NATO-nun Baş qərargahında olub
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijani media representatives visit NATO Headquarters

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей