Представители медиа Азербайджана побывали в штаб-квартире НАТО
Внешняя политика
- 27 августа, 2025
- 13:24
Группа представителей медиа Азербайджана побывала в штаб-квартире НАТО.
Как сообщает корреспондент Report из Брюсселя, визит состоялся по приглашению представительства Азербайджана при НАТО.
Нынешний визит особенно символичен, поскольку он совпадает со 150-летием национальной прессы Азербайджана.
We are extremely delighted to welcome the distinguished representatives of Azerbaijani #media agencies within the framework of their study visit at @NATO HQ.— Azerbaijan at NATO (@AzMissionNATO) August 27, 2025
This year’s visit is especially symbolic as it coincides with the 150th anniversary of the National Press of #Azerbaijan.… pic.twitter.com/g7yO8HMv0f
