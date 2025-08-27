Azərbaycanın bir qrup media nümayəndəsi NATO-nun Baş qərargahında olub
Xarici siyasət
- 27 avqust, 2025
- 13:10
Azərbaycanın bir qrup media nümayəndəsi NATO-nun Baş qərargahında olub.
“Report”un Brüsselə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, səfər NATO-nun dəvəti ilə baş tutub.
Qeyd edək ki, bu ilki səfər xüsusilə rəmzi məna daşıyır, çünki o, Azərbaycan Milli Mətbuatının 150 illiyi ilə üst-üstə düşür.
We are extremely delighted to welcome the distinguished representatives of Azerbaijani #media agencies within the framework of their study visit at @NATO HQ.— Azerbaijan at NATO (@AzMissionNATO) August 27, 2025
This year’s visit is especially symbolic as it coincides with the 150th anniversary of the National Press of #Azerbaijan.… pic.twitter.com/g7yO8HMv0f
