    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    Azərbaycanın bir qrup media nümayəndəsi NATO-nun Baş qərargahında olub

    Xarici siyasət
    • 27 avqust, 2025
    • 13:10
    Azərbaycanın bir qrup media nümayəndəsi NATO-nun Baş qərargahında olub

    Azərbaycanın bir qrup media nümayəndəsi NATO-nun Baş qərargahında olub.

    “Report”un Brüsselə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, səfər NATO-nun dəvəti ilə baş tutub.

    Qeyd edək ki, bu ilki səfər xüsusilə rəmzi məna daşıyır, çünki o, Azərbaycan Milli Mətbuatının 150 illiyi ilə üst-üstə düşür.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Представители медиа Азербайджана побывали в штаб-квартире НАТО
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijani media representatives visit NATO Headquarters

    Son xəbərlər

    15:16

    Azərbaycanda özəl sektor informasiya xidmətlərinə investisiyaları 27 dəfə artırıb

    İKT
    15:15

    Tələbə axını Bakıda kirayə mənzil bazarını silkələyib - ARAŞDIRMA

    Biznes
    15:11

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz gənclərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    14:55

    Sumqayıtda çörək sexində yanğın olub

    Hadisə
    14:43

    Energetika naziri Samuxda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    14:40

    Bu il Azərbaycanda sahələr üzrə verilmiş lisenziyaların sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:39

    MİQ üzrə vakansiya seçimində 1300-dən çox namizəd uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    14:35

    “AZINCLOUD” ilə bulud xidmətləri 24/7 əlçatandır

    İKT
    14:30

    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyinin zərəri kəskin artıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti