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Представители дипкорпуса посетили Монастырский комплекс Худавенг

Представители дипкорпуса посетили Монастырский комплекс Худавенг Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса посетили Монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджарском районе.
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 13:26
Представители дипкорпуса посетили Монастырский комплекс Худавенг

Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса посетили Монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджарском районе.

Как сообщает Report, дипломатам рассказали об армянском вандализме, совершенном на территории монастыря за годы оккупации.

Гости были проинформированы о том, что храм Худавенг, являющийся памятником архитектуры мирового значения.

В период оккупации в монастыре при поддержке армянской апостольской церкви и на средства армянского государства под видом "реставрации" проводились незаконные работы.

Были внесены изменения во внешний вид церквей Арзу-Хатун, Хасана Великого и других входящих в комплекс построек с целью искажения их истории. Армянские священники и монахи, оставшиеся в монастыре после освобождения наших земель от оккупации, с участием иностранных специалистов особым способом демонтировали древние фрески и незаконно вывезли их с территории Азербайджанской Республики.

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Версия на английском языке ФотоDiplomats visit Khudavang Monastery in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоDiplomatik korpusun nümayəndələri Xudavəng monastır kompleksində olublar

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