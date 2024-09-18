Представители дипкорпуса посетили Монастырский комплекс Худавенг

Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса посетили Монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджарском районе.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса посетили Монастырский комплекс Худавенг в Кяльбаджарском районе.

Как сообщает Report, дипломатам рассказали об армянском вандализме, совершенном на территории монастыря за годы оккупации.

Гости были проинформированы о том, что храм Худавенг, являющийся памятником архитектуры мирового значения.

В период оккупации в монастыре при поддержке армянской апостольской церкви и на средства армянского государства под видом "реставрации" проводились незаконные работы.

Были внесены изменения во внешний вид церквей Арзу-Хатун, Хасана Великого и других входящих в комплекс построек с целью искажения их истории. Армянские священники и монахи, оставшиеся в монастыре после освобождения наших земель от оккупации, с участием иностранных специалистов особым способом демонтировали древние фрески и незаконно вывезли их с территории Азербайджанской Республики.