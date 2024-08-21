Представители Бонайре выступят с посланием миру на мероприятии БИГ

22 августа представители острова Бонайре выступят с посланием миру на мероприятии, проводимом совместно с Бакинской инициативной группой (БИГ) в рамках борьбы с колониализмом.

22 августа представители острова Бонайре выступят с посланием миру на мероприятии, проводимом совместно с Бакинской инициативной группой (БИГ) в рамках борьбы с колониализмом.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава БИГ Аббас Аббасов.

По его словам, от имени жителей Бонайре в октябре этого года в ООН будет представлен проект резолюции, а до этого они выступят с посланием миру на мероприятии БИГ.

Аббасов отметил, что представители Бонайре обратились с просьбой провести конференцию в Баку, чтобы донести до мира проблемы жителей острова, страдающих от колонизации.

"На мероприятии мы услышим их обращение до того, как проект резолюции будет представлен в ООН," – сказал Аббасов.