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Представители Бонайре выступят с посланием миру на мероприятии БИГ

Представители Бонайре выступят с посланием миру на мероприятии БИГ 22 августа представители острова Бонайре выступят с посланием миру на мероприятии, проводимом совместно с Бакинской инициативной группой (БИГ) в рамках борьбы с колониализмом.
Внешняя политика
21 августа 2024 г. 17:23
Представители Бонайре выступят с посланием миру на мероприятии БИГ

22 августа представители острова Бонайре выступят с посланием миру на мероприятии, проводимом совместно с Бакинской инициативной группой (БИГ) в рамках борьбы с колониализмом.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава БИГ Аббас Аббасов.

По его словам, от имени жителей Бонайре в октябре этого года в ООН будет представлен проект резолюции, а до этого они выступят с посланием миру на мероприятии БИГ.

Аббасов отметил, что представители Бонайре обратились с просьбой провести конференцию в Баку, чтобы донести до мира проблемы жителей острова, страдающих от колонизации.

"На мероприятии мы услышим их обращение до того, как проект резолюции будет представлен в ООН," – сказал Аббасов.

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Версия на английском языке Bonaire representatives to address world about fight against colonialism
Версия на азербайджанском языке Boneyra nümayəndələri müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizə ilə bağlı dünyaya müraciət edəcəklər

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