Представители азербайджанской диаспоры подружились с "Ассамблеей народов России"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Ульяновске прошло очередное заседание областного Совета по межнациональным отношениям.

Как передает Report, азербайджанскую диаспору в Совете представлял председатель Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии Ислам Гусейнов.

На своей странице в Facebook он рассказал, что в этот раз Совет проводился совместно с Общероссийской общественной организацией "Ассамблея народов России "Мы - Россияне", председателем которой была Светлана Смирнова, а особым гостем стал чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Гарри Корен.

“Губернатор Сергей Иванович Морозов подписал соглашение о сотрудничестве с "Ассамблеей народов России". Убежден, что с таким сильным партнером мы сможем достичь еще больших успехов в нашем общем деле – укреплении мира и дружбы между народами. Мощное межнациональное движение, существующее в Ульяновской области, привлекает интерес крупных общероссийских структур. Здесь накоплен уникальный опыт позитивного взаимодействия между диаспорскими организациями, и этот опыт востребован на уровне всей страны. В свою очередь и мы открыты для новых знаний, практик и проектов. Я был очень рад знакомству со Светланой Константиновной Смирновой. Не сомневаюсь в том, что это знакомство станет началом череды новых благих начинаний на благо межнационального согласия”.

Отметим, что созданный в регионе в 2006 г. областной Совет объединяет все национальные организации, работающие в Ульяновской области.