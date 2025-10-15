Представители Азербайджана при ООН подчеркнули приверженность устойчивому развитию и правам человека

Дипломаты Постоянного представительства Азербайджана при ООН приняли участие в ряде мероприятий, проходивших в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.

Как передает Report, советник представительства Хусния Мамедова выступила с докладом на тематическом заседании "Переосмысление партнерских отношений между государством и инвесторами: системное финансирование для инклюзивных преобразований в области устойчивого развития".

Мамедова подчеркнула инновационный подход Азербайджана: "В нашей стране произошел стратегический переход от разрозненных проектов к интегрированным, эффективно сочетающим государственные бюджеты, льготные кредиты и частное партнерство. Такая синергия позволяет осуществлять согласованные инвестиции в энергетическую и социальную инфраструктуру".

Первый секретарь постпредства Шахрияр Гаджиев выступил на заседании "Поощрение и защита прав человека".

"Право на свободу от пыток и любого бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания - неотъемлемое право человека, не допускающее ослабления. Для его реализации необходимы эффективные механизмы защиты на национальном и международном уровнях", - подчеркнул Гаджиев.

Он также отметил, что в Азербайджане регулярно принимаются законодательные и политические меры, направленные на укрепление этих принципов. "Помимо постоянных реформ власти придают особое значение тренингам по правам человека и просветительским мероприятиям", - добавил дипломат.