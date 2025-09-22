Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Представители Азербайджана и Британии при НАТО обсудили итоги вашингтонской встречи

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 18:47
    Представители Азербайджана и Британии при НАТО обсудили итоги вашингтонской встречи

    Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с постоянным представителем Великобритании при Альянсе Ангусом Лэпсли.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию азербайджанского представительства в соцсети Х.

    Стороны обсудили связи в рамках программы "Партнерство ради мира", двусторонние отношения Азербайджана и Великобритании, а также недавние события в регионе и результаты исторической встречи, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне, касающейся мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

