Представители Азербайджана и Британии при НАТО обсудили итоги вашингтонской встречи
Внешняя политика
- 22 сентября, 2025
- 18:47
Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился с постоянным представителем Великобритании при Альянсе Ангусом Лэпсли.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию азербайджанского представительства в соцсети Х.
Стороны обсудили связи в рамках программы "Партнерство ради мира", двусторонние отношения Азербайджана и Великобритании, а также недавние события в регионе и результаты исторической встречи, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне, касающейся мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
