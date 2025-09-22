Azərbaycan və Britaniyanın NATO-dakı nümayəndələri 8 avqust görüşünün nəticələrini müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 22 sentyabr, 2025
- 18:35
Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyinin rəhbəri Cəfər Hüseynzadə Böyük Britaniyanın NATO-dakı daimi nümayəndəsi Anqus Lapsley ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın NATO-dakı nümayəndəliyindən bildirilib.
Sülh Naminə Tərəfdaşlıq (SNT) çərçivəsində tərəfdaşlıq, Azərbaycan-Böyük Britaniya ikitərəfli münasibətlərini, o cümlədən regionda baş verən son hadisələr və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə dair 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqtonda keçirilən tarixi görüşünün nəticələrini müzakirə ediblər.
Son xəbərlər
18:49
HƏMAS Trampa Qəzzada 60 günlük atəşkəsin təminatçısı olmağı təklif edibDigər ölkələr
18:43
Komitə sədri: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 12 şəhərin baş planı hazırlanıb"İnfrastruktur
18:41
Foto
Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyi ADA Universitetinin Qazax Mərkəzində qeyd olunubMədəniyyət siyasəti
18:38
Anar Quliyev: "Azərbaycanda 10 şəhərin baş planı təsdiq mərhələsindədir"İnfrastruktur
18:35
Azərbaycan və Britaniyanın NATO-dakı nümayəndələri 8 avqust görüşünün nəticələrini müzakirə ediblərXarici siyasət
18:32
Foto
Velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışının 2-ci mərhələsi keçirilibFərdi
18:30
Nazir: "Bu günə qədər BTC ilə 540 milyon ton Azərbaycan nefti ixrac edilib"Energetika
18:29
Ərdoğan dünya dövlətlərini Fələstini tanımağa çağırıbRegion
18:25