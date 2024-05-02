Представитель Узбекистана: На Всемирном форуме в Баку озвучены предложения по защите культурного наследия

Представители различных стран, участвующие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, поделились своими предложениями и опытом в вопросе защиты культурного наследия.

Представители различных стран, участвующие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, поделились своими предложениями и опытом в вопросе защиты культурного наследия.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила вице-спикер законодательной палаты парламента (Олий Мажлиса) Узбекистана Зухра Ибрагимова.

"Благодарю Азербайджан, особенно правительство и парламент, за организацию подобного мероприятия на столь высоком уровне. Защита культурного наследия важна для каждой страны. Мы провели дискуссии по этому поводу в рамках форума. Участники форума, представляющие различные страны, поделились своими предложениями и опытом в этой сфере", - отметила она.