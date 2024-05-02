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Представитель Узбекистана: На Всемирном форуме в Баку озвучены предложения по защите культурного наследия

Представитель Узбекистана: На Всемирном форуме в Баку озвучены предложения по защите культурного наследия Представители различных стран, участвующие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, поделились своими предложениями и опытом в вопросе защиты культурного наследия.
Внешняя политика
2 мая 2024 г. 16:40
Представитель Узбекистана: На Всемирном форуме в Баку озвучены предложения по защите культурного наследия

Представители различных стран, участвующие в VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку, поделились своими предложениями и опытом в вопросе защиты культурного наследия.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила вице-спикер законодательной палаты парламента (Олий Мажлиса) Узбекистана Зухра Ибрагимова.

"Благодарю Азербайджан, особенно правительство и парламент, за организацию подобного мероприятия на столь высоком уровне. Защита культурного наследия важна для каждой страны. Мы провели дискуссии по этому поводу в рамках форума. Участники форума, представляющие различные страны, поделились своими предложениями и опытом в этой сфере", - отметила она.

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Версия на английском языке Uzbek Parliamentarian: ‘Proposals related to the protection of cultural heritage were voiced at the forum held in Baku’
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan qanunvericilik palatasının vitse-spikeri: Bakıda keçirilən forumda mədəni mirasların qorunması ilə bağlı təkliflər səsləndirilib

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