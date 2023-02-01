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Представитель УВКБ ООН завершил свою миссию в Азербайджане

Представитель УВКБ ООН завершил свою миссию в Азербайджане Представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Гуидо Амбросо завершил свою миссию в Азербайджане.
Внешняя политика
1 февраля 2023 г. 15:52
Представитель УВКБ ООН завершил свою миссию в Азербайджане

Представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Гуидо Амбросо завершил свою миссию в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении местного офиса.

Он занимал указанную должность с июля 2018 года. "В течение этих четырех с половиной лет он продемонстрировал полную приверженность делу защиты беженцев, лиц, ищущих убежища, внутренне перемещенных лиц и лиц без гражданства",- говорится в сообщении.

В общей сложности Гуидо Амбросо проработал в ООН более 30 лет.

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Версия на азербайджанском языке BMT QAK-ın nümayəndəsi Azərbaycandakı missiyasını başa vurub
Версия на английском языке UNHCR representative completes his mission in Azerbaijan

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