Джейхун Байрамов выступил на саммите ОИС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в 15-м саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Гамбии.

4 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на 15-м Исламском саммите Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) в рамках рабочего визита в Республику Гамбия.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поблагодарил Саудовскую Аравию за успешный опыт председательства в продвижении единства и сотрудничества в рамках ОИС, поздравил Гамбию с принятием председательства в ОИС и пожелал успехов в дальнейшем укреплении и развитии исламской солидарности.

В соответствии с темой саммита "Единство и сотрудничество ради лучшего будущего" было отмечено, что Азербайджан выступает за солидарность в борьбе с современными вызовами на основе уставов ООН и ОИС, а также общих интересов исламского мира.

Была отмечена важность правильного продвижения исламской религии и культуры в борьбе с наиболее опасными из подобных призывов, необоснованными тенденциями исламофобии, а также актами сожжения Священного Корана.

Было сказано, что Азербайджан, исходя из своей мультикультурной традиции и опыта, поддерживает построение более толерантного и устойчивого мира между различными религиями и культурами.

Министр Джейхун Байрамов напомнив, что ОИС продемонстрировала последовательную и однозначную позицию относительно суверенитета и территориальной целостности страны во время прошедшего периода оккупации, отметил, что Азербайджан, как один из активных членов ОИС, постоянно поддерживает усилия по урегулированию конфликтов мирными средствами в рамках Организации.

Было отмечено, что Азербайджан выступает за решение палестинского вопроса на основе принципа "двух государств", который в настоящее время глубоко беспокоит весь исламский мир, а также за оказание постоянной поддержки для устранения тяжелых гуманитарных последствий конфликта для палестинского народа.

Было доведено до внимания, что сотрудничество в различных областях, включая экономическое развитие, образование, здравоохранение и культуру, в рамках ОИС вызывает удовлетворение, а также существует широкий потенциал для совместных действий и в других направлениях. В частности, было заявлено, что Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества со странами ОИС в этих отраслях в то время, когда страна расширяет свой энергетический портфель и переходит от традиционных источников энергии к альтернативным источникам, таким как ветер, солнце и вода, а также направляет свое стратегическое положение и инфраструктурные возможности в область коммуникаций.

Министр Джейхун Байрамов дал подробную информацию о текущей региональной ситуации, возможностях и проблемах в постконфликтный период, работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях, минной угрозе, угрожающей этим работам, а также о прогрессе в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Говоря о председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность того, чтобы ОИС, как один из регионов, наиболее страдающих от глобального изменения климата, занял единую позицию и мобилизовал усилия для борьбы с этой угрозой.

В Итоговом коммюнике, принятом по итогам Банжульского саммита, было отмечено, что с удовлетворением приветствуется восстановление суверенитета на всех территориях Азербайджана, выражена неизменная поддержка территориальной целостности Азербайджана, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, основанный на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета друг друга, и в этом направлении Армения была призвана выполнить свои обязательства.

В коммюнике также было отражено, что название "Контактной группы по вопросу агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" ОИС изменено на "Контактная группа по ликвидации последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики", и Армения была вновь осуждена за уничтожение образцов исламского наследия.

Выражено беспокойство по поводу судьбы азербайджанцев, изгнанных с территорий нынешней Армении в ходе прошедшего конфликта, вызвала беспокойство, и в этом направлении была выражена поддержка их достойному возвращению.

В коммюнике, подтверждающем проведение в 2026 году 16-го Исламского саммита Организации исламского сотрудничества в Азербайджане, также содержится призыв к сотрудничеству в реализации саммита, который будет организован в Баку.

В коммюнике также приветствовалось проведение VI Всемирного форума межкультурного диалога, организованного в рамках "Бакинского процесса", а также содержится призыв к более справедливому распределению географического представительства в системе ООН, особенно в структуре Совета Безопасности.