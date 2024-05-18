В Саудовской Аравии состоится заседание высшего уровня Международного центра Низами Гянджеви

Международный центр Низами Гянджеви проведет 19-20 мая заседание высшего уровня в Саудовской Аравии.

Международный центр Низами Гянджеви проведет 19-20 мая заседание высшего уровня в Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, мероприятие на тему "Ближний Восток в меняющемся мире: Неопределенности, риски и возможности" состоится в рамках сотрудничества с Центром исламских исследований имени короля Фейсала и Альянсом цивилизаций ООН.

В мероприятии примут участие около 100 гостей из более чем 10 стран мира, в том числе председатель Центра исламских исследований имени короля Фейсала принц Саудовской Аравии Турки аль-Фейсал, сопредседатели центра Низами Гянджеви - Вайра Вике-Фрайберга и Исмаил Серагельдин, верховный представитель Альянса цивилизаций ООН и заместитель генерального секретаря ООН Мигель Анхель Моратинос, экс-президент Сербии Борис Тадич, экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, экс-президенты Болгарии Росен Плевнелиев и Петар Стоянов, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, экс-президент Хорватии Иво Йосипович, президент 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, экс-президент Черногории Филип Вуянович и экс-министр обороны Милица Пеянович-Дуришич, постоянный представитель Боснии и Герцеговины при ООН и экс-премьер Златко Лагумджия, бывший федеральный министр иностранных дел Австрии и бывший европейский комиссар Бенита Ферреро-Вальднер, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса, бывший премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, член сената Франции Натали Гуле.