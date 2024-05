Азербайджан подарил Лиепайскому музею Латвии национальный ковер ручной работы.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов написал в социальной сети "Х".

В мероприятии принял участие также председатель ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов.

"Было очень приятно вместе с председателем "Азерхалча" Эмином Мамедовым и мэром города Лиепая Гунарсом Ансиньшом принять участие в церемонии передачи в дар Лиепайскому музею эксклюзивного азербайджанского ковра ручной работы по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией", - говорится в сообщении.

Отметим, что Азербайджан и Латвия установили дипломатические отношения 11 января 1994 года.