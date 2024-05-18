Турецкий журналист: Азербайджан поддерживает борьбу за независимость Новой Каледонии

13:35

Франция на протяжении 200 лет держала колонии не только в Новой Каледонии, ее колониальными владениями были регионы во многих частях мира.

Об этом сказал Report турецкий журналист, работающий в Париже Омер Айдын.

Он отметил, что коренные жители Новой Каледонии уже много лет борются за независимость. "Азербайджан оказывает им поддержку в борьбе за независимость. Но заявления Францией в адрес Азербайджана крайне неуместны и необоснованны. Это касается и последних обвинений министра внутренних дел Франции".

Айдын добавил, что Азербайджан как независимая страна может строить отношения с любыми обществами в рамках международного права.

"Во Франции против Азербайджана действует армянское лобби, которое не хочет, чтобы наладились отношения между Азербайджаном и Арменией. Но французское правительство оказывает ему поддержку армянским деструктивным элементам в своей стране. Азербайджан как независимая страна может оказать поддержку другому сообществу в рамках международного права", - сказал он.