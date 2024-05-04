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В Азербайджане пройдет 16-й саммит ОИС

В Азербайджане пройдет 16-й саммит ОИС В Азербайджане пройдет 16-й саммит ОИС.
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 22:12
В Азербайджане пройдет 16-й саммит ОИС

В Азербайджане пройдет 16-й саммит ОИС.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İƏT-in 16-cı sammiti Azərbaycanda keçiriləcək

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