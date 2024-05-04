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В Азербайджане пройдет 16-й саммит ОИС
В Азербайджане пройдет 16-й саммит ОИС
В Азербайджане пройдет 16-й саммит ОИС.
Внешняя политика
4 мая 2024 г.
22:12
https://static.report.az/photo/dd58d2d0-7ddc-3430-ad69-85f90ff78b9e.jpg
В Азербайджане пройдет 16-й саммит ОИС.
Об этом
Report
сообщили в МИД Азербайджана.
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Анар Тагиев
Анар Тагиев
Report.az
https://static.report.az/photo/521ea7f7-9159-350b-a557-a7cab76a438a_50.jpg
Версия на азербайджанском языке
İƏT-in 16-cı sammiti Azərbaycanda keçiriləcək
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