Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества

Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества.

В рамках рабочего визита в Гамбию министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра Федеративной Республики Сомали Салахом Ахмедом Джамой.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече стороны выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества в рамках международных организаций, в частности ООН, Движения неприсоединения (ДН) и Организации исламского сотрудничества (ОИС). Подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки кандидатур и инициатив в рамках международных организаций.

В ходе встречи глава азербайджанской дипломатии обратил внимание на то, что в период председательства Азербайджана в ДН страна не жалела усилий для продвижения интересов африканских стран на международных платформах и развития связей с африканскими странами.

Стороны заявили о широком потенциале для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, альтернативной энергетики, а также партнерства в образовательно-гуманитарной сфере. Было отмечено, что участие студентов из Сомали в стипендиальной программе, установленной Азербайджаном для стран ОИС, заслуживает похвалы.

При этом было подчеркнуто, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которую в текущем году принимает наша страна, создает благоприятные возможности для сотрудничества.

В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.