Гендиректор ЕК: Впереди еще много работы для решения проблем

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман после турне по Южному Кавказу отправился в Турцию.

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман после турне по Южному Кавказу отправился в Турцию.

Как передает Report , об этом чиновник написал на своей странице в соцсети Х.

"Миссия на Южный Кавказ на этой неделе подходит к завершению, впереди еще много работы, чтобы воспользоваться многообещающими возможностями, принести пользу всему региону, а также решить проблемы.

Теперь отправляемся в Анкару, с которой у ЕС важные отношения и которая также очень важна с точки зрения проектов по налаживанию связей между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации.

Напомним, что в рамках турне по Южному Кавказу Герт Ян Купман посетил Армению, Грузию и Азербайджан.