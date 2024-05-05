В Париже состоялся концерт, посвященный 101-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В столице Франции Париже состоялся концерт, посвященный 101-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В столице Франции Париже состоялся концерт, посвященный 101-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает местное бюро Report , в мероприятии, организованном "Ассоциацией диалога Франция - Азербайджан" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, приняли участие французские политики, бизнесмены, журналисты, профессора и другие лица.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджанской Республики во Франции Лейла Абдуллаева рассказала о роли Гейдара Алиева в истории нашей страны, на международной арене, его вкладе в демократическое, правовое государственное строительство и мировую политику.

На концерте азербайджанский пианист Эльдениз Алекперзаде и флейтист Агарагим Гулиев исполнили произведения известных азербайджанских и зарубежных композиторов.

На мероприятии гостям была представлена выставка Souffle de printemps картин азербайджанской художницы Асмар Нариманбековой.