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В Париже состоялся концерт, посвященный 101-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В Париже состоялся концерт, посвященный 101-летию со дня рождения Гейдара Алиева В столице Франции Париже состоялся концерт, посвященный 101-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
5 мая 2024 г. 08:27
В Париже состоялся концерт, посвященный 101-летию со дня рождения Гейдара Алиева

В столице Франции Париже состоялся концерт, посвященный 101-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает местное бюро Report, в мероприятии, организованном "Ассоциацией диалога Франция - Азербайджан" при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, приняли участие французские политики, бизнесмены, журналисты, профессора и другие лица.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджанской Республики во Франции Лейла Абдуллаева рассказала о роли Гейдара Алиева в истории нашей страны, на международной арене, его вкладе в демократическое, правовое государственное строительство и мировую политику.

На концерте азербайджанский пианист Эльдениз Алекперзаде и флейтист Агарагим Гулиев исполнили произведения известных азербайджанских и зарубежных композиторов.

На мероприятии гостям была представлена выставка Souffle de printemps картин азербайджанской художницы Асмар Нариманбековой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransada Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş konsert keçirilib

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