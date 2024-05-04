О нас

ОИС призвала Армению выполнить свои обязательства

ОИС призвала Армению выполнить свои обязательства ОИС призвала Армению выполнить свои обязательства.
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 21:56
ОИС призвала Армению выполнить свои обязательства

Восстановление Азербайджаном суверенитета на всех своих территориях приветствуется.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, об этом говорится в итоговом коммюнике, принятом по итогам 15-го исламского саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В коммюнике выражена неизменная поддержка территориальной целостности Азербайджана, а также процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета друг друга, прозвучал призыв к выполнению обязательств Армении в этом направлении.

В коммюнике также отражено, что ОИС изменил название "Контактная группа по агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" на "Контактная группа по ликвидации последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики", а Армению в очередной раз осудили за уничтожение образцов исламского наследия.

Судьба азербайджанцев, изгнанных с территорий нынешней Армении в ходе прошлого конфликта, вызвала беспокойство, и в этом направлении была выражена поддержка их достойному возвращению.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İƏT Ermənistana öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb

Экслюзивные новости

Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства в АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi