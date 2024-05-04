О нас

Азербайджан и Бангладеш подчеркнули укрепление сотрудничества

Азербайджан и Бангладеш подчеркнули укрепление сотрудничества 4 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Гамбию встретился с бангладешским коллегой Мохамедом Хасаном Махмудом.
Внешняя политика
4 мая 2024 г. 23:41
Азербайджан и Бангладеш подчеркнули укрепление сотрудничества

4 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Гамбию встретился с бангладешским коллегой Мохамедом Хасаном Махмудом.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече стороны подчеркнули, что взаимные визиты высокого уровня, политический диалог и межведомственные контакты способствуют развитию сотрудничества, а также отметили важность укрепления двустороннего и многостороннего взаимодействия в контексте преодоления актуальных угроз и вызовов в современных условиях.

Стороны также обратили внимание на необходимость укрепления сотрудничества в рамках международных организаций и выразили уверенность в том, что партнерские отношения будут и дальше укрепляться во всех областях, включая экономическую, гуманитарную и социальную сферы. Кроме того, были обсуждены возможности совместной деятельности в сферах транспорта, здравоохранения, образования, науки и культуры.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которую наша страна примет в текущем году, создает благоприятную возможность для новых направлений сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Banqladeş əməkdaşlığın gücləndirilməsini vurğulayıblar

Самое важное

Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi