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Представитель Таиланда: Коррупция является большой проблемой со сложными механизмами

Представитель Таиланда: Коррупция является большой проблемой со сложными механизмами Антикоррупционное сотрудничество между государствами в сфере проблематики возвращения активов из-за рубежа крайне важно.
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 14:06
Представитель Таиланда: Коррупция является большой проблемой со сложными механизмами

Важным аспектом в борьбе с коррупцией является сотрудничество между странами для решения проблемы возвращения активов из-за рубежа.

Как передает Report, об этом заявил журналистам представитель Управления Национальной комиссии по борьбе с коррупцией Тайланда Сорнчай Чоувичеан (Sornchai Choowichean) в рамках 6-й сессии пленарного заседания Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network, проходящей в Баку

"Это [коррупция] большая проблема, и у нее сложный механизм, например, перевод активов за границу. Поэтому сотрудничество в области возвращения таких активов очень важно в международном контексте", - сказал он, отметив важную роль проходящей сессии, подчеркнув ее пользу для сотрудничества в области борьбы с коррупцией.

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Версия на английском языке Thailand representative: Corruption is a major problem with complex mechanisms
Версия на азербайджанском языке Tailand nümayəndəsi: Korrupsiya mürəkkəb mexanizmlərə malik olan böyük problemdir

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