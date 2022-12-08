Представитель ПА: Азербайджан работает над информированием международных судов о военных преступлениях Армении

В настоящее время Азербайджан находится в коммуникации с Европейским судом по правам человека и Международным судом в связи с обращениями с целью обеспечения прав беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших в результате преступлений Армении.

В настоящее время Азербайджан находится в коммуникации с Европейским судом по правам человека и Международным судом в связи с обращениями для обеспечения прав вынужденных переселенцев, пострадавших в результате преступлений Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по вопросам защиты прав человека Администрации президента Габиб Абдуллаев на круглом столе, посвященном 10 декабря - Всемирному дню прав человека.

"Сегодня основной целью проводимых реформ по восстановлению инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана является именно обеспечение комфортной жизни людей", - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан всегда будет играть роль участника международных организаций в области обеспечения прав человека.