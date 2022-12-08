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Представитель ПА: Азербайджан работает над информированием международных судов о военных преступлениях Армении

Представитель ПА: Азербайджан работает над информированием международных судов о военных преступлениях Армении В настоящее время Азербайджан находится в коммуникации с Европейским судом по правам человека и Международным судом в связи с обращениями с целью обеспечения прав беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших в результате преступлений Армении.
Внешняя политика
8 декабря 2022 г. 15:58
Представитель ПА: Азербайджан работает над информированием международных судов о военных преступлениях Армении

В настоящее время Азербайджан находится в коммуникации с Европейским судом по правам человека и Международным судом в связи с обращениями для обеспечения прав вынужденных переселенцев, пострадавших в результате преступлений Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором по вопросам защиты прав человека Администрации президента Габиб Абдуллаев на круглом столе, посвященном 10 декабря - Всемирному дню прав человека.

"Сегодня основной целью проводимых реформ по восстановлению инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана является именно обеспечение комфортной жизни людей", - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан всегда будет играть роль участника международных организаций в области обеспечения прав человека.

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Версия на английском языке Proceedings and communications underway on Azerbaijan's appeals to international courts over Armenia's crimes
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: "Azərbaycanın Ermənistanın cinayətləri ilə bağlı beynəlxalq məhkəmələrə müraciətləri üzrə icraat və kommunikasiyalar keçirilir"

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