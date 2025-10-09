Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Представитель ОИС: Вопрос пропавших без вести не должен политизироваться

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 13:53
    Вопрос пропавших без вести лиц не должен политизироваться.

    Как сообщает Report, об этом сказала заместитель председателя секретариата Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), посол Махи Хасан Абдул-Латиф на международной конференции в Баку на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц".

    По ее словам, обнаруженные в Агдаме, Физули, Шуше, Ходжавенде массовые захоронения прояснили судьбу многих людей:

    "Конечно, это не определяет полностью их судьбу, но по крайней мере семьи получают информацию о своих родных. Поиск пропавших без вести и возвращение их останков семьям должны осуществляться в рамках международного гуманитарного права. Правительство Армении должно сотрудничать с Азербайджаном в этой сфере. Это внесет большой вклад в прояснение судьбы пропавших без вести лиц".

    İƏT rəsmisi: İtkin düşmüş şəxslər məsələsi siyasiləşdirilməməlidir
    OIC official: Issue of missing persons shouldn't be politicized

    Лента новостей