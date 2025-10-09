İƏT rəsmisi: İtkin düşmüş şəxslər məsələsi siyasiləşdirilməməlidir
- 09 oktyabr, 2025
- 13:29
İtkin düşmüş şəxslər məsələsi siyasiləşdirilməməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Müstəqil Daimi İnsan Haqları Komissiyasının Katibliyinin sədr müavini, səfir Dr. Mahi Həsən Əbdül-Lətif Bakıda "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Xocavənddə aşkarlanan kütləvi məzarlıqlar bir çox insanın qaranlıq taleyini ortaya çıxarıb:
"Təbii ki, bu, onların tam yaşadıqları taleyi müəyyən etmir, ancaq ən azından ailələr həmin şəxslər barədə məlumat əldə edirlər. İtkin düşmüş insanların axtarılması və meyit qalıqlarının ailələrinə qaytarılması beynəlxalq humanitar qanunlar çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Ermənistan hokuməti Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlıq etməyə çağırılıb. Bu, itkin düşmüş şəxslərin taleyinin müəyyənləşdirilməsinə böyük töhfə verəcək".
Mahi Həsən Əbdül-Lətif bildirib ki, müasir DNT texnologiyalarından istifadə edilərək məlumat bazası hazırlanmasına ehtiyac var.