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Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье

Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье Интервью руководителя Закарпатского бюро исполнительного комитета по реформам (Национального совета по реформам) офиса президента Украины, советника губернатора Закарпатской области и председателя областной Рады Владислава Антипина восточноевропейскому бю
Внешняя политика
21 сентября 2021 г. 14:00
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье

Интервью руководителя Закарпатского бюро исполнительного комитета по реформам (Национального совета по реформам) офиса президента Украины, советника губернатора Закарпатской области и председателя областной Рады Владислава Антипина восточноевропейскому бюро Report.

- Учитывая, что Закарпатье является ведущим регионом Украины, какие предложения вы бы сделали в плане развития региональных связей с Азербайджаном? Какие есть пробелы?

- Я считаю, что пробелы есть. Сейчас необходимо начинать экономическое сотрудничество интенсивными темпами. Закарпатская область – это ворота из Украины в Европу, такие соседние страны как Румыния, Словакия, Венгрия и Польша. То есть мы и ворота, и хаб. Поэтому Азербайджан должен иметь активное присутствие в Закарпатской области. Во-первых, необходимо провести форум крупных компаний из Азербайджана, например, нефтяных компаний. Не секрет, что в Закарпатской области недавно были обнаружены месторождения газа и других полезных ископаемых. Поэтому считаю, что SOCAR и другие ведущие мировые нефтяные компании должны занимать активную позицию в разведке углеводородов.

Во-вторых, логистический бизнес и торговля. Азербайджан мог бы играть ключевую роль в Закарпатском регионе, объединив свои инвестиции с турецкими банками. Также строятся автомагистрали из Словакии и Венгрии в Украину, и, если SOCAR Trading откроет автозаправочные станции на въезде в Украину, это станет хорошим имиджевым присутствием. При этом логистические компании также могут участвовать в международной торговле, оказывать транспортные услуги.

- Освобожденные в прошлом году от оккупации территории Азербайджана являются важными с экономической точки зрения, особенно в плане туризма. Хотели бы услышать ваши мысли по перспективам развития региона и его сотрудничества с Украиной.

- Закарпатский регион - это потенциальная "Мекка" туризма. Во-первых, наличие источников воды. Кроме того, здесь есть горы, озера, все это находится в непосредственной близости к Европе. Просто необходимы инвестиции и системное управление. Компании с опытом работы в сфере гостеприимства нуждаются в управленческих навыках. В этом смысле интервенция турецких и азербайджанских компаний, имеющих большой опыт в этой области, в этот рынок стала бы положительным явлением, и это было бы интересной инвестицией.

- Вы в то же время являетесь региональным представителем ведущей в стране структуры по проведению реформ. На каком этапе общенациональной реформы находится Закарпатье?

- Закарпатский офис Национального совета реформ находится на начальной, но активной стадии. Сейчас собирается информация обо всех инициативах, потенциальных инвестиционных возможностях региона, проводится анализ законодательной базы. Мы выполняем роль как "инвестиционной няни", так и сопровождения. Мы являемся инициаторами корректировки и создания законодательных актов. Эти инициативы выносятся на заседания с участием президента, министров. Как Закарпатский регион, мы будем стремиться к эффективному осуществлению реформ.

- Принималось ли в Верховной Раде предложение вашей организации по какому-либо законопроекту, которое ускорило бы реформы?

- Основная работа нашего офиса заключается в том, чтобы собрать все законодательные инициативы и оптимизировать все процессы, направленные на улучшение бизнес-среды и максимальную эффективность инвестиционного климата.

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Версия на английском языке Official at Office of Ukrainian President invites SOCAR to develop fields in Zakarpattia
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident ofisi rəsmisi SOCAR-ı Zakarpatiyada yataqların işlənməsinə dəvət edir

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